Egy hete számoltunk be róla, hogy jövő tavasszal indulhat a lift-tornyok megépítése a tatabányai vasútállomáson. Erről Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője számolt be a közösségi oldalán. Videót is közzétett arról, hogy Ágh Péter közlekedésért felelős államtitkárral a MÁV igazgatóságánál jártak, ahol Pafféri Zoltán vezérigazgatóval találkoztak.

A téma a tatabányai vasútállomás akadálymentesítése volt. Mint kiderült: tavasszal Bencsik János már találkozott Lázár János közlekedésért is felelős miniszterrel és megállapodtak, hogy együtt kezdeményezzék a tatabányai vasútállomás ideiglenes akadálymentesítését. A tatabányaiak számára kedvező döntés még nyár elején megszületett, a MÁV ismételten megkapta a feladatot. A korábban elkészült terveket leporolták és a Vasúti Hatóság elé terjesztették jóváhagyásra, mely néhány héttel ezelőtt kiadta az ideiglenes akadálymentesítésre vonatkozó engedélyt. Most Pafféri Zoltán vezérigazgató arról tájékoztatta a képviselőt, hogy megkezdődött a kivitelező és a lift szállítójának tendereztetése. Tájékoztatása szerint a kivitelezés 2024 tavaszán indul a lift-tornyok megépítésével, az üzembehelyezésre pedig 2024 második felében kerül sor.

Ugyanakkor a szocialista Gurmai Zita nemrég írásbeli kérdéssel fordult Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, hogy mire lehet számítani a beruházás kapcsán. Az Országgyűlés hétfői ülésén Lázár János is elmondta a kérdésre válaszolva, hogy megkapta a hatósági engedélyt az a három ideiglenes felvonó, amelyet már régóta megígértek, és amelyek elsősorban a MÁV hibájából nem épültek meg eddig. Megerősítette: a liftek várhatóan a jövő év első felében készülnek el.

Gurmai Zita azt is megkérdezte, hogy mikorra várható a a pályaudvar teljes korszerűsítése. Lázár János elmondta, hogy a pályaudvar teljes átalakításának tervezése jövő júniusában fejeződhet be. A 30 milliárd forintos beruházásra azonban a jövő évi költségvetésben nincs forrás, így azt még nem valósítják meg.