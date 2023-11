A felhívás szerint először egy jó állapotú, üres dobozt keressünk, majd döntsük el, hogy hány éves fiúnak, illetve lánynak szeretnénk azt eljuttatni. A csomagba játék, könyv, színező, tisztálkodási szer, sapka, sál, iskolai felszerelés és édesség is kerülhet, egy szóval bármi, amelynek a gyermekek örülhetnek. Ugyanakkor törékeny, folyékony vagy romlandó terméket nem szabad a meglepetésbe rejteni.

A szervezők kérik, hogy lehetőleg úgy csomagolja be mindenki a dobozt, hogy az szállítható legyen, de akár ki is lehessen nyitni. Nem szabad leragasztani és szalaggal átkötni, mivel biztonsági okokból elszállítás előtt a csomagokat átnézik, illetve az önkéntesek egy-egy plusz ajándékot fognak belehelyezni.

A dobozra jól látható módon kell jelölni, hogy például 10 éves fiúnak vagy 6 éves lánynak megy a meglepetés. Ha valakinek nincs doboza, a gyűjtőpontra zacskóban is elvihető az ajándék és ott fogják bedobozolni. Ha az adományozók több édességet, vagy játékokat ajánlanának fel, akkor azt is el lehet vinni a gyűjtőpontra és azokból is tudnak ajándékcsomagot készíteni további gyermekek számára.

Mint arról korábban beszámoltunk, Tatán is a napokban indult el egy gyűjtés. A Kristály Imperial Hotelben kívánságfa várja az angyalokat. Mintegy háromszáz gyermek karácsonyi álmai, vágyai szerepelnek egy-egy kártyán.