Dávid és Leó születése, bár a 36. hétig pocakban maradtak, nem volt problémamentes. Leó nem fejlődött megfelelően a várandóság alatt, így majdnem egy kilóval alacsonyabb súllyal született, mint testvére. Ráadásul egy súlyos szívbetegsége is volt, ami miatt kétszer is életmentő műtéten kellett átesnie.

Tímea 2020-ban, két év sikertelen próbálkozás és egy vetélés után esett teherbe. Várandóssága 12. hetében mentek el férjével Budapestre, egy genetikai vizsgálatra, ott érte őket az első döbbenet. Megtudták, hogy ikreik lesznek.

Hirtelen lefagytam, annyira nem számítottam rá, hogy nekem ikreim lesznek, ugyanis lány gyermeket nem képes kihordani a szervezetem

– kezdte a történetüket Tímea, aki szerint innentől felgyorsultak az események körülöttük. A 20. heti genetikai vizsgálaton csak kisebb súlykülönbséget állapítottak meg a babáknál, illetve ekkor vették észre, hogy az egyik baba szívében főverőér szűkület van.

Két év sikertelen próbálkozás, egy vetélés és egy aggodalmakkal teli terhesség után születtek meg a fiúk

Forrás: beküldött

Tímeának a 30. héttől már Pestre kellett járnia kontrollra. Méghozzá heti kétszer. Azon a napon, december 3-án is csak vizsgálatra mentek, amikor bennfogták őt a korházban a babák súlykülönbsége miatt. December 8-án pedig császármetszéssel világra segítetté a várva várt ikreket.

– Dávid 2360 grammal, egészségesen született, őt meg is mutatták nekem egy pillanatra. Aztán öt perc múlva Leóka is felsírt, őt viszont már egyből elvitték, mert nagyon picike volt. A szülés után még a megfigyelőben voltam, amikor jött az ápoló, és mondta, hogy Leóka csupán 1590 grammal született, illetve igazolták a főverőér szűkületet is. Mondták, hogy meg kell műteni, de a kis súlya miatt ahhoz még híznia kell – folytatta az édesanya, aki Dávidot egy nap után már a karjaiban tarthatta.

Dávidot már másnap megkapta, Leókát azonban csak egy hónappal később tarthatta a karjaiban Tímea

Forrás: beküldött

– Egyből elkezdtem szoptatni, Leókának pedig fejtem a tejet. De öt nap után Dávidnak és nekem haza kellett jönnünk a kórházból. Ez óriási törés volt, hogy csak egy babával mehettem haza Lábatlanra, a másikat a fővárosban kellett hagynom. Két naponta jártam fel Leóhoz, vittem neki a lefejt tejet, hogy gyorsan hízzon. Végül, alig kéthetesen és 1800 grammosan szenteste előtt egy nappal műtötték meg. Csak az ünnepek után láthattuk őt. Jól sikerült a műtét, és ő is nagyon ügyes volt, gyorsan gyógyult, fejlődött – emlékszik vissza Tímea, aki végül január 4-én kapta a telefont, hogy Leóka mehet haza. Előtte azonban, az ikres protokoll miatt, Tímeának és a kis Dávidnak újra be kellett feküdnie a kórházba két napra, hogy kiderüljön, az édesanya el tudja látni a két babát.

– Végül, majdnem egy hónappal a szülés után, január 5-én 11 óra 6 perckor először foghattam meg Leókát. Január 7-én jöhettünk haza, aznak végre teljes család lettünk. A mai napig nem tudom, hogy bírtuk ki azt az egy hónapot – mondta immár a könnyeivel küzdve Tímea, aki még ekkor sem nyugodhatott meg.

Leó majd' egy kilóval alacsonyabb súllyal született, mint a nála 4 perccel idősebb Dávid

Forrás: beküldött

– Leókát kontrollokra kellett hordani. Aktívan szopizott, amitől gyors ütemben hízott, azonban így sem úszhatta meg az újabb műtétet. A főverőere ugyanis visszaszűkült, ezért, 15 hónapos korában, megint meg kellett operálni. Édesanyám volt vele, amiért örökké hálás leszek. A második műtétnél Leóka ismét bizonyította, hogy egy igazi, erős kis hős. Nagyon jól sikerült az operáció, volt elég saját szövete, így nem kellett műanyagot beültetni. Tíz nap kórház után jöhetett haza – mesélte el Tímea, aki szerint ezután Leó már hihetetlen gyorsan erősödött.

A két kisfiú igazi kópévá cseperedett

Forrás: beküldött

A család szerint mostanra már meg sem lehet róla mondani, hogy min ment keresztül. Bár ikertestvérét a növésben még nem érte utol, ügyességben már lekörözte őt: hamarabb kezdett el mászni, mint a nála négy perccel idősebb bátyja. Együtt pedig igazi kópék, elválaszthatatlanok lettek.

– Most évente kétszer járunk még kontrollra, mert 18 éves koráig nyomon kell követni Leó állapotát. Ő és Dávid mindjárt 3 évesek lesznek, és igazán eleven gyerkőcök. Leóka a mi kis féltett kincsünk. Még mindig két kilóval kevesebb és négy centivel alacsonyabb mint Dávid, de egy valódi harcos. A mai napig nem tudom, hogyan bírtuk ki azokat a megpróbáltatásokat, de bármint megtennénk és teszünk is értük, míg élünk. A nagytesójuk, Tomcsi már 6 éves. Igazi jó testvér, aki óvja és félti az öccseit – mondta a büszke anyuka.