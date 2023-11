Kedves kezdeményezés indult útjára a faluban. Az idén is van lehetőség a kömlődi szülőknek Mikulás levéllel meglepni a gyermekeiket, Bauer Anett várja november 24-ig (péntek) az írásokat, amiben a gyermek nevét és a címét is fontos feltüntetni, mert csak így tudja különlegessé tenni az ünnepet.

A másik ötlet szerint a Perczel Mór utcában sétálókat fogadja érdekes látvány: Mikulás posta díszíti a 2/A ház előtti kerítést az ott élő Bartók család jóvoltából. A ládát nem szerelték magasra az ötletgazdák, hiszen arra is gondoltak, hogy a kömlődi apróságok is be tudják dobi a kívánságaikat. A Mikulás Manói minden héten ürítik a ládát, úgyhogy egyetlen levél sem vész kárba, lesz hely bőven.