Vármegyénk településein is nagyon készülnek az adventre, a programokról sorban tájékoztatják a lakosságot. Sok helyen ünnepi díszítésbe is kezdtek, és egyre több helyen áll már a település karácsonyfája, amelyet nemsokára fel is díszítenek. Kigyúlnak majd a meghitt fények, mi pedig idegesen keringhetünk december végéig, hogy mindenkinek beszerezhessük a megfelelő ajándékot.

Egész novemberben tartanak ugyanis a fekete péntek akciók, jobbnál jobb ajánlatokat kínálva. Legalábbis látszólag, hiszen sok kereskedő trükközik azzal, hogy októberben felárazza a termékeket, majd az eredeti árra árazza le, hatalmas akciónak beállítva az egészet. A repülőjegy áraknál sincs ez másképp, pedig az ember a hideg idő beköszöntével gyakorta melegebb helyekre kezd vágyódni. Tenerifére is csodálatos akciót kínáltak Black Friday alkalmából, kár, hogy még többe is került a repülőjegy, mint pár nappal ezelőtt.

Így aztán hiába jön az adventi időszak, közeleg a szeretet ünnepe, nem árt résen lennünk, hiszen számtalan üzlet igyekszik a végletekig kihasználni a tökéletes meglepetést kereső, naiv vásárlókat. Sajnos, ha nem vigyázunk, egy nagy átverést is kaphatunk a karácsonyi ajándék mellé.