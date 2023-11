A Bridgestone Tatabánya az elmúlt évek során számos kezdeményezéssel állt elő, hogy támogassa munkavállalói munka-magánéleti egyensúlyát. Az olyan, már-már alapvetéseken túl is, mint a rugalmas munkaidő és a Home Office lehetőségek, számos dolgozói jóllétet célzó megoldást vezetett be a gyár. A „családbarát” munkarend például a termelésben dolgozó kollégáknak biztosít extra szabadnapokat, de a minden munkatársra kiterjedő egészségbiztosítástól a rekreációs, kulturális és egyéb programok szervezéséig számos tevékenységben merül ki a Bridgestone családbarát mivolta.

A cég napközi és edukatív nyári táborokat is szervez, melyek célja segíteni a kisgyerekes szülőket a nyári időszakban. A gyermekvállalás és gyermeknevelés támogatásának is fontos szerep jut, az újdonsült anyukáknak például kismama-ajándékcsomaggal kedveskednek. A gyárban egymást érik az egészségmegőrzést támogató aktivitások, emellett külön dedikált hónapot szentelve gondoskodnak a női és férfi egészség kollégák fizikai és mentális jóllétéről is.