A tatabányai kórus az Agorában zajló bemutatón kiegészült a testvérváros, Aalen egy kiváló énekegyüttesével, a Konzertchor aalen-nel és Tatabánya Város Szimfonikus Zenekara is közreműködött. A koncerten szólistaként Demeniv Mihály, Ocskai Gabriella és a Zeneakadémia végzős operaénekes hallgatója, Mórocz Virág is színpadra lépett. A teltházas koncertnek nagy sikere és visszhangja volt.

A múlt hétvégén a két kórus újra találkozott: ezúttal Aalenben és újra előadták ezt a nagyon izgalmas művet - ezúttal aaleni zenészekkel és szólistákkal.

A németországi néhány napban nemcsak a maratoni próbák zajlottak. A két együttes közös kiránduláson, vacsorán és beszélgetéseken vett részt. A közösségi programok a koncertre eggyé kovácsolták a két csapatot - számolt be a tapasztalatokról Szeimann Zsuzsanna, a Bárdos Lajos Vegyeskórus vezetője.

A tatabányai együttest a hangversenyen Aalen polgármestere, Frederick Brütting is köszöntötte és ajándékkal is meglepte. A Bárdos Lajos Vegyeskórus önállóan is bemutatkozott. Egy magyar népdalokból álló táncos darabot énekeltek kirobbanó sikerrel. A Tangómise előadása pedig olyan jól sikerült, hogy a közönség állva tapsolt és a ráadás után is, szűnni nem akaróan ünnepelte az előadókat.