A tető felújításánál tart az esztergomi Bottyán-palota felújítása

Javában folyik az esztergomi városháza felújítása, melynek során most elsőként az állványozás után a tető rekonstrukciója van soron. A város sokat megélt épülete, melynek udvarán 40 évvel ezelőtt kertmozi és rockaréna is működött, most a megszépülés, a korszerűsödés periódusa érkezett el.

Amolyan őszi-téli „bundába” öltözött az esztergomi városháza, azaz november első hetében már teljesen befedte a legendás közéleti Bottyán-palota homlokzatát a korábban megígért rekonstrukciót jelentő állványzat és védőháló. A tető, a nyílászárók, a homlokzat és a lábazat részén megújuló főtéri komplexumról legutóbb Hernádi Ádám is posztolt, akkor, november 6-án a városháza padlásteréből készült fotóval üzente követőinek, hogy megkezdődtek a tetőfelújítási munkálatok, mely szövegben azt is megjegyzi, hogy az épület ezen legfelső szintje, illetve az ott lévő padlásgerendarendszer „több tíz éve nem látott napfényt”. A Laterex Építő Zrt. által végzett felújítás tehát már az október elejei kezdés óta folytatódott, látványosan halad a munka. A patinás Bottyán-palotáról már korábban megírtuk, hogy az nem a kuruc generális eredeti lakhelye, mivel az egy tűzvészben elpusztult, ez egy későbbi, barokkos változat. A Széchenyi téren álló komplexum, melyet a Bottyán János, a Deák Ferenc utca és a főtér vesz körül, a tanácsi rendszerben, több kulturális eseménynek is otthont adott a közigazgatási feladatok ellátása mellett. Az U-alakú épületnek két udvara van, mely főtérre nyíló felében a 70-es, 80-as években kertmozi működött, illetve nagyritkán a magyar rock klasszikusai léptek fel itt, így például az Omega és a Hobo Blues Band is.

