A Tatai dandár közösségi oldalán számoltak be a küldöttség látogatásáról. Mint írták: a program során - melyen részt vett Lőrincz Gábor dandártábornok, az MH Szárazföldi Parancsnokság parancsnoka is-, Tóth István ezredes, a tatai dandár parancsnoka tartott tájékoztatót a dandár feladatrendszeréről és technikai felszereltségéről. A dandár fő haditechnikai eszközeit felvonultató statikus bemutatóval során a vendégek megtekinthették – többek között – a Leopard 2 A4HU harckocsit, a Gidrán páncélozott harcjárművet és a Panzerhaubitze 2000-es típusú önjáró löveget is.