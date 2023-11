Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt, komoly színpadi baleset miatt szakadt félbe november 10-én este a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia című előadása. A teátrum másnap közleményben tudatta, hogy a baleset sérültjeit, Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót a helyszíni ellátást követően súlyos, de stabil és nem életveszélyes állapotban kórházba szállították és azonnal meg is műtötték. Mint közölték:

A baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van. A két kiváló színművészünknek, kollégánknak mielőbbi gyógyulást kívánunk és várjuk vissza őket a színházba. A repertoárban elkerülhetetlenül bekövetkező változásokról folyamatosan tájékoztatjuk kedves nézőinket.

A baleset részleteit tehát nem közölték, de a Bors információi szerint a durva balesetet megelőzően Horváth Lajos Ottó tartotta kolléganőjét, Szász Júliát egy kis erkélyen. Az Üvegtigris című filmől is ismert, és tatabányai Jászai Mari színház közönsége előtt sem ismeretlen színész ekkor váratlanul megszédült, mire mind a ketten átestek a korláton, majd több méter magasból a színpad deszkáira zuhantak.

Horváth Lajos Ottót a tatabányai közönség három darabban is láthatta az elmúlt években. A színész játszott A szerető című darabban, a Lila ákácban és Parti-Nagy Lajos komédiájában, a Bivaly-szufléban is.

Horváth Lajos Ottó és Scherer Péter a Bivaly-szufléban

Forrás: jaszaiszinhaz.hu

Az eset után Vidnyánszky Attila, elismerve vezérigazgatói felelősségét, november 13-án reggel benyújtotta lemondását a Nemzeti Színházban betöltött vezérigazgatói posztjáról. Ezt megelőzően döntéséről tájékoztatta Csák János kulturális és innovációs minisztert. Rendkívüli társulati ülést is tartottak, amelyen ismertette döntését. A tárcavezető közlése szerint, a lemondással csak a vizsgálat lefolytatása után foglalkozik. Addig a vezérigazgató maradéktalanul ellátja feladatát.

Az orvosok tájékoztatása szerint a két sérült művész, Szász Júlia, aki Júlia szerepét játszotta, és a Capuletet alakító Horváth Lajos Ottó állapota is javul. A baleset kapcsán több színház is együttérzően nyilatkozott és jókívánságairól biztosította a két sérültet. Így tett a tatabányai teátrum is.