Kora reggel beszámoltunk róla, hogy sűrűn, nagy pelyhekben esett a hó vármegyénk több településén is. Videót hoztunk arról, ahogy Kömlődöt is betakarja a fehér lepel, amit a gyerekek és a kacsák is hangosan ujjongva ünnepeltek.

Korábban beszámoltunk arról, hogy egy jókora gödröt kerülgethetnek a tatai autósok a Május 1. úton. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-től megtudtuk, hogy a kérdéses úthibát egy víznyelő melletti burkolatkipergés miatti süllyedés okozza. Szombat reggelre a beszakadt aszfaltot jelző terelőtábla már nem volt a helyén. A gödör viszont igen.

Ne maradj le! Iratkozz fel napi hírlevelünkre!

Megindító pillanatokról és generációk találkozásáról tudósítottunk a Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttes fennállásának 25 éves jubileumi gálaműsoráról szóló cikkünkben. Azt is megírhattuk, hogy a lelkes közönség telt házzal és vastapssal jutalmazta az ünnepi műsort.

Az utolsó bajnoki mérkőzését játszotta vasárnap az Opus Tigáz Tatabánya. A csapat sokáig hátrányban volt, de aztán simán nyerte a mérkőzést. Beszámoltunk az eredményről, és egyidejűleg arról is, hogy a Bányász már biztosan az élen telel.