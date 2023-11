Megtudtuk és megírtuk, hogy nem lesz akkumulátorgyár Tatabányán. A cég nevét azonban továbbra is homály fedi, hiába tárgyalta a napirendi pontot a testület a Fidesz-KDNP frakció kérésére zárt helyett nyílt ülésen. Az azonban tudható, hogy konkrét vállalkozás közvetlenül nem kereste meg a várost, valamint az is, hogy sem most, sem a jövőben nem támogatja a közgyűlés új akkumulátoripari cég letelepedését.

Sok szívhez szóló történet érkezett a Kemma.hu Koraszülöttek Világnapja alkalmából, megosztott felhívására. A hálás szülők szívesen számoltak be nekünk koraszülött gyermekeik történetéről, egyben köszönetet mondva az értük küzdő orvosoknak és ápolóknak. A most 3 éves lábatlani ikrek, Dávid és Leó történetéről édesanyjuk, Szűk-Kelemen Tímea mesélt. Egyikük kis súllyal és súlyos szívrendelleneséggel született.

Néhány nappal ezelőtt halálos balesetet szenvedett egy táti nyugdíjas. Most beszámoltunk róla, hogy a helyszínelésbe a 70 éves férfi lánya is belefutott.

Írtunk Kalló Lászlóról, aki bizony fél évszázada a boksznak él. 1973-at írtunk, amikor egy jó mozgású kislegény megjelent az akkori Tatabányai Bányász ökölvívó termében. Kalló Lászlónak hívták, és később Dudás Elemér és Herédi János nevelőedzők vettek a szárnyaik alá.