A magyar válogatott ajtaján kopogtat vármegyénk labdarúgója, Katona Vanda Laura. Terjedelmes interjút adott a hunfocinak a korábbi vármegyei gólkirálynő.

Esztergom belvárosa adventi zenefákkal várja az ünnepeket. Jégpálya, több mint ötven program, ünnepi dekoráció, zenefák: tartalmasnak ígérkezik az idei Esztergomi Adventi Vásár, mely december 1-24. között várja majd a látogatókat – derül ki az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. közleményéből. A Széchenyi tér mellett a Simor János sétálóutca is ünnepi köntösbe öltözik, így valódi adventi városi körséta fogadja a karácsonyi közönséget a történelmi belvárosban.

Meghitt búcsú: 16 és fél év után pihen meg a tatabányai mentősök szeretett kollégája. Gimesi Ibolya majd' 20 év szolgálat után vonul nyugdíjba a tatabányai mentőállomástól.

Dohai világkupadöntőben bizonyítana Pekler Zalán. Kedden a légpisztolyosoknak már elkezdődött a dohai világkupadöntő, ahol Major Veronika is érdekelt volt. A puskásoknál a remek formában lévő, négyszeres Európai Játékok-győztes, Pekler Zalán szerdán mutatkozik be, így már a helyszínről számolt be a kinti körülményekről.

Kilenc technikai hiedelem, amiből egy szó sem igaz. Némelyiknek régebben még volt is némi igazságalapja, de a többségük csupán tévedés.

Az Európai Bizottság tagadja, de még több pénzt és fegyvert küldene Ukrajnának. Az Európai Bizottság szóvivője, Eric Mamer teljességgel valótlannak nevezte a szuverenitásunk védelméről szóló nemzeti konzultáció kérdéseiben megfogalmazott állításokat. Érdemes sorra venni, hogy mi a helyzet az egyes témák terén.