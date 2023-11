Cserteg István tatabányai filmkutató: 5+1 ok, amiért a szívünkbe zártuk a Jóbarátokat. A tatabányai Cserteg István filmkutató 5+1 választ adott arra, hogy miért volt annyira sikeres az amerikai sorozat, a Jóbarátok.

Éremesőt rendeztek a bajnai kick-boxosok Nádudvarban és Horvátországban is. Remekeltek a Bajnai Kick-Box Szabadidő Sportegyesület tagjai, akik előbb a nádudvari Gasztro Kupán, majd a horvátországi Kutina Openen is versenyeztek. Balázs Gábor és Hudoba Tamás tanítványai a két megmérettetés alkalmával összesen 20 arany, 6 ezüst és 5 bronzérmet gyűjtöttek be.

Szándékosan ütötte oda párhónapos kisbabája fejét Esztergomban - a pici életveszélyes sérülést szenvedett. November 13-án, hétfőn előkészítő ülésen tárgyalják a Tatabányai Törvényszéken annak a férfinak az ügyét, aki saját, rábízott kisbabájának okozott életveszélyes sérüléseket. A pici görcsrohamot kapott. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

Bodrogi Gyulával vehetett át gróf Széchenyi Zsigmond-emlékérmet az aranyszívű környei vadász. Tizenkilenc vadász, köztük a vármegyénkben is gyakran vadászó Bodrogi Gyula színész vehette át Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tartott ünnepségen a gróf Széchenyi Zsigmond-emlékérmet, amellyel minden vármegyéből egy olyan vadászt tüntetnek ki, aki kimagasló erőfeszítést tett a jótékonysági vadászat népszerűsítéséért és sikeréért. Vármegyénkből Strausz László, a Környei Vadásztársaság titkára, gazdasági vezetője kapta az elismerést.

Az ügyészség megerősítette: a házkutatás során bizonyítékokat foglaltak le Karácsony bizalmasánál. A főpolgármester bizalmasának, Tordai Csaba ügyvédi irodájában a NAV a 99 Mozgalom homályos pénzügyei miatt kutakodott.

Videó készült Szoboszlai Dominikról - imádják a követői. Nagyon népszerű a csapat szurkolói és a nők körében is.