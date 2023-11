Lehulltak az első hópelyhek: fotón a kifehéredett Gorba-tető és Tardos. A gyerekek nagy örömére megérkezett megyénkbe is az idei tél első havazása!

Várakozáson túli összefogás: sikeres volt a tatabányai terepjárósok jótékonysági könyvvására. A tatabányai József Attila könyvtárban öt napon keresztül válogathattak az érdeklődők a jótékonysági könyvvásáron.

Íme Tatabánya drogosai, dílerei - ezt a 7 embert keresik a zsaruk. Ezt a 7 embert keresik a tatabányai rendőrök kábítószer terjesztése és birtoklása miatt.

Sikeres vizsgát tettek a tatabányai terepjárósok önkéntesei. Önkéntesekből sohasem elég. Most ismét bővült a tatabányai 4x4-esek csapata.

Brüsszel eltöröltetné a magyar kormánnyal a rezsitámogatást. Brüsszel a magyar kormány számos olyan intézkedését szeretné eltöröltetni, mint a rezsitámogatás, a kamatstop vagy az extraprofitadó - mondta Lánczi Tamás politológus a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, ahol a leendő nemzeti konzultáció lehetséges témaköreiről beszélt.

Veronai busztragédia: mégsem a magyar buszsofőr volt a hibás? A 2017- ben bekövetkezett tragédia ügyében több per is folyik az olasz bíróságokon. Ezek egyikén állt be a hatalmas fordulat.