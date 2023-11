A tatabányai fotós elárulta, hogyan szerette meg a természetfotózást és hogyan tanulta meg lépésről lépésre a szakma trükkjeit. Ákos azt is elárulta, hogy többek között ezekről a kulisszatitkokról is fog majd beszélni a Vadlúd Sokadalom alkalmából, a Kuny Domokos Múzeumban tartott előadáson. De szó esett a hajnali természetfotózás szépségeiről, valamint a szervezett fotós túrákról is.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!