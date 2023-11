Fermans Emese leírta azt is, hogy a következő órában a diákokkal társasjátékoztak három csoportban, beszélgette és válaszoltak az összes kérdésre. Körbevezették őket az iskolában, meséltek arról, hogy mégis milyen itt tanulni és milyen az a szakma, amit az évek során képesek elsajátítani.

"Ez a fajta bemutató nap azért is lehetett sokkal érdekesebb, mert nem volt annyi diák egyszerre és így mindenkire tudtunk figyelni és időt szánni rájuk. Ez a nap egy kicsit bevezethette őket a középiskolai életbe, még, ha órákat nem is látogathattak, viszont a szakmánkat alaposabban meg tudtuk velük ismertetni. Szeretettel várjuk őket vissza a nyílt napokra is!" – tette hozzá Fermans Emese beszámolójában.