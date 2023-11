A rendezvényen köszöntötték a meghívott vendégeket, majd Hernádi Ádám polgármester említette, hogy Szekér Zoltánnal, az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, a turisztikai szektor szereplőivel új alapokra helyezték a város turisztikai jövőképét. A város nyújtotta komplexitást megerősítve négy évszakossá, a családok és a külföldiek számára még vonzóbbá tennék a turizmust.

Sztojanovits Kristóf, turisztikai és marketing szakértő a „Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány – Innováció a turizmusban” címmel tartott előadást. Ismertette, hogy a szervezet 2018-ban azért jött létre, hogy átnézve a hazai szövetségek alapító okiratait, azokat, az említett dokumentumokban megfogalmazott feladatokat átvegyék tőlük, melyeket az érintettek valamilyen oknál fogva nem tudnak megoldani. Legfontosabb tevékenységeik közé tartozik a kutatások, tanulmányok elkészítése, az oktatás-továbbképzés, a minőségbiztosítás és a kommunikáció kérdése is.

Szekér Zoltán elmondta, hogy a statisztikák szerint 2023-as év első kilenc hónapjában mintegy 200 ezer vendégéjszakát regisztráltak a városban, jelentősen emelkedett a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma is. Jövőre is a keresletnövelésre kívánnak fókuszálni, az esztergomijegyek.hu oldal elindításával az online értékesítés terén tapasztalt hiányosságokat pótolnák. Az értékesítési tevékenységüket komplex csomagajánlatok kialakításával is szélesítenék.

Új turisztikai termékek, kiadványok fejlesztésére, egyéni vendégkör adatbázis építésére is törekednek, cél, hogy a látogatók többször is visszatérjenek. Szeretnék, hogy a turisták a várhegyről könnyebben eljuthassanak a Széchenyi térre, a desztinációs együttműködéseket, a többnyelvű kommunikációt is tovább erősítenék, a programkínálatot kora tavaszi és késő őszi kis- és középrendezvényekkel bővítenék. 2024-ben fontos cél a magas költésű célközönség megszólítása, a helyi gazdasági szereplők segítése, a városi piac turisztikai pozicionálása és az országos szervezetekhez való integráció elősegítése.