Az új önjáró tüzérségi eszközök a közelmúltban a Bakonyban többször is éleslövészeten bizonyították képességeiket - noha hazánk gyakorló- és lőtereinek mérete, és elhelyezkedése „csak” tíz kilométeres lőtávokon engedi kibontakozni a Panzerhaubitzék képességeit. A magas fokú pontosság és hatótáv mellé pedig társul a sebesség is, ami nem csak az egymás után leadható lövésekben, de a lánctalpasok mobilitásában is megmutatkozik. Laikus szemmel jól begyakorolt, rutinszerű mozzanatok egész sorát vonultatták fel a tüzérosztály katonái azzal, ahogy immáron üteg szinten, nyolc eszköz összehangolt irányítása mellett törtek előre a kijelölt tüzelőállásba, bemérték a célterületet, gyors egymásutánban tüzeltek, majd a következő pillanatban már el is tűntek a fák takarása mögött.

Tovább árnyalva e megállapítást, a tüzérek elmondták, hogy bár már ez is szép tempó, valójában a cél az, hogy elérjék azt a szintet, amikor már 60 másodperc leforgása alatt akár 12 lövést is elvégeznek és az utolsó „malac”, azaz töltet útnak indítását követő harmincadik másodpercben már útnak is indulnak a következő tüzelőállás, vagy épp a készenléti hely irányába. Akárhogy is, a kezdet büszkeségre és bizakodásra ad okot és az eddig elért eredmények jól bizonyítják, hogy a haditechnikai eszközök valóban akkor remekelnek igazán, ha jól felkészült, elhivatott szakemberek keze alatt működhetnek.