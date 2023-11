Tatán a Vértesszőlősi út szervizútján hetek óta dolgoznak a munkagépek. Horváthy Lóránt, a terület képviselője a Kemma.hu-nak most elmondta, hogy milyen beruházás is zajlik a területen.

Mint kiderült, az E.ON szakemberei ássák az árkot, és teszik le a földkábelt. Ugyanis a szervizút mentén sorakozó házak áramellátása nem volt eddig rendesen biztosított.

– Egy 50 éves mulasztás, akkor elmaradt beruházás valósulhat most meg. A Vértesszőlősi út, szervizút mellett épült lakóházak villamosenergia ellátása annak idején nem épült ki. A legtöbb ingatlan a Szilágyi Erzsébet utca felől, az ottani ingatlanokon, területeken keresztül vezetett légkábeleken keresztül adta az áramot, ami elfogadhatatlan – magyarázta a képviselő. Mint mondta, akkor egyszerűbb volt az eljárás, a szomszédok jóban akartak lenni egymással, így megengedték, hogy a területükön keresztül vezessék át a vezetékeket. Azonban az elmúlt időben többször is előjött az a probléma, hogy egy ház, illetve tetőfelújítás során a házon volt a szomszédjának a

– Ennek a lehetetlen helyzetnek a megoldására határozta el magát szerencsére a szolgáltató. Egy új ellátó rendszert épít ki, aminek a munkálatai most is zajlanak. Ez egy nem könnyű terület, hiszen itt van egy szervizút, kialakított parkolók, illetve folyamatosan biztosítani kell az ingatlanok megközelíthetőségét. A hónap közepére már be is fejeződhetnek a munkálatok az út teljes hosszában – mutatta a területet Horváthy Lóránt. Hozzátette: ez a terület megújulásának az első része, a város tervezi, hogy a közeljövőben tovább fejleszti a szervizutat.

– A város már régóta tervez, hogy ahol indokolt a szervizút burkolatának a javítása, azt majd megoldja. Elindult már az aszfaltozásnak a kérdése, de ez egy összetett ez a feladat. Nem csak a burkolatot kell rendbe hozni, hanem valamilyen módon a terület csapadékvíz elvezetését is meg kell oldania a Vértesszőlősi út melletti árokba, csatornába. Van feladat, nem unatkozunk, de jó látni, hogy már elkezdődött a változás – tette hozzá a képviselő.