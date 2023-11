– Büszke vagyok arra, hogy vármegyénk élen jár a TOP-os felhasználások tekintetében – nyilatkozta Borsó Tibor, a vármegyei közgyűlés alelnöke a kömlődi polgármesteri hivatal melletti tájékoztatón november 15-én.

Bogáth István kömlődi polgármester a lakosok háláját és köszönetét tolmácsolta a kivitelezőnek, a tervezőnek, a beruházónak és a közút szakembereinek is. Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője csatlakozva az előbbi hozzászóláshoz kifejtette, hogy a közszolgáltatások elérhetősége és a járási székhelyek megközelíthetősége alapján állítják fel az útfelújítási sorrendet. Ebben a TOP-os forrásoknak, a Magyar Falu Programnak és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek is fontos szerep jutott.

Barabás Zsolt, a közút vármegyei igazgatója arról tájékoztatott, hogy 867 kilométer út üzemeltetését, karbantartását, kezelését végzik a vármegyében. Mint mondta, van bőven teendő, hiszen egyes útszakaszok 20, 30, de akár 40 éve érintetlenek. Több mint 200 híd van Komárom-Esztergomban, ebből kettőt felújítottak. Egyet Kömlődön.

Megújult Tata belterületén a Tarján–Tata összekötő út (Agostyáni út) jelentős teherforgalmat bonyolító 610 méteres szakasza is mintegy 111 millió forintból. Bokod belterületén két szakaszt is „re­nováltak”. Az úgynevezett Bokod–Kecskéd összekötő utat (Kis utca) 715 méter hosszban, csaknem 157 millió forintból újították meg. Ezeken az útvonalakon nemcsak a személygépjármű-forgalom, hanem a teher- és autóbusz-forgalom is jelentős. A bokodi Lakótelepi út (erőműi út) 913 méteres hosszban, több mint 159 millióból modernizálódott. Az útszakasz Oroszlány és annak ipari parkja, valamint a bokodi erőmű közlekedési kapcsolatát biztosítja.

A Tatabánya–Kisbér összekötő útszakaszon Kömlőd kül- és belterületi részén 1,5 kilométer hosszúságban állították helyre az útburkolatot, a munkák értéke mintegy 355 millió. Az útszakasz a falu legforgalmasabb utcája (Szabadság utca és Pálóczi Horváth Ádám utca). A Kisbér, Vérteskethely, Császár, Dad településeken élőknek ez a fő útvonal megyeszékhelyre történő eljutásban. A településen élők számára a közintézmények, üzletek megközelítését biztosítja.