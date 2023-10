Érdekes hang jelezte az üzenetet. Egy új programtól jött az e-mail a munkahelyi számítógépre, amiben szerepelt a dolgozók egész éves szabadságterve. Az aktuális dátum helyett kicsit korábbról, januártól indult a kimutatás, tehát jegyezte, hogy az adott kolléga mikor volt távol a cégtől. A szemfülesebbje észrevehette, hogy az év második felében is voltak ugyan rublikák, de üresen. Függetlenül attól, hogy van, vagy nincs előre kiírt pihenő. Az érintett csak később jött rá, milyen jövőbelátó a rendszer. Ugyanis egy évvel későbbi dátumot, 2024-et rögzített. Végül maradt. Jövőre is jó lesz az a novemberi szabadság. Ha már a rendszer is úgy látja.