Az oroszlany.hu beszámolója szerint a megjelenteket – köztük Rajnai Gábor alpolgármestert, Emődi Ferencnét, az Oroszlányi Járási Kormányhivatal vezetőjét, valamint Baráth Domonkos intézményvezetőt, települési képviselőt – Ságiné Kincses Ágnes, az otthon vezetője köszöntötte.

– Már hagyománnyá vált – fejtette ki a vezető – hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Feladatunk lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenésben. Vigyázni kell rájuk, segíteni kell őket! – tette hozzá.

Az már Rajnai Gábor köszöntőjében hangzott el, hogy tudni kell észrevenni az élet szépségeit, benne pedig a mindennapi apró örömeket. – Ősz van – fogalmazott az alpolgármester – és ahogyan az ősz is lehet borús, bánatos, szomorú, az Önök életében is vannak nehézségek. Jól tudja, folytatta, hogy már nem tudnak olyan könnyedén és gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol ott fáj, sokat kell költeni a gyógyszerekre is, de a szívük, az nem öregszik. – Kívánom az otthon idős és szépkorú lakóinak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet – zárta szavait.

Az ünnepség nem érhetett véget további köszöntők nélkül. Kiemelték, mennyire fontos, hogy az év minden napján érezzék a társadalom megbecsülését. Több ok miatt, egyebek mellett azért, mert az idősekre szükség volt, van és lesz. Vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak ők tudnak. Rajnai Gábor többek között ezért is megtiszteltetésnek érezte, hogy együtt ünnepelhet a szépkorúakkal. A megható rendezvény ajándékműsorral folytatódott, melyben Dallos Zoltán és Karap Diána, a Kadarka Társulat tagjai verssel, slágerrel és operett részletekkel kedveskedtek az otthon lakóinak. Hatalmas taps és önfeledt éljenzés zárta a produkciót.