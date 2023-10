Érdemes vízálló lábbelit húzni a mutatványhoz, – mivel egy rossz mozdulat esetén a bokáig éri vízben kötünk ki – ugyanis a kövek elmozdulhatnak, illetve csúszósak is lehetnek. Egyébként átkelésünk után azt is megnéztük, mi mindent rejt a száraz mederszakasz és rádöbbentünk: amíg a folyó szintje magasabb, addig nem is sejtjük, hogy a rengeteg üvegdarab mellett fémhulladék, hiányos flexkorong, de törött tányér és építési hulladék is lapul bőven az iszapban.

Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint október 13-án este 20 órakor Esztergomnál 22 centimétert, míg Komáromnál 37 centimétert mértek. Az előrejelzésből megtudhatjuk, hogy számottevő változásra egyelőre nem kell számítani.