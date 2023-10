Olvasónktól kaptuk a hírt, hogy rengeteg forgalmi akadály nehezíti az autós közlekedést Budapest irányából Tatabánya felél az M1-es autópályán csütörtök délelőtt.

Elmondása szerint fél 10 körül Herceghalom és Bicske között félpályás lezárás van érvényben munkálatok miatt, amelynek következtében már most több kilométeres torlódás alakult ki, és legalább 15 perccel is megnőhet a menetidő. Ezen felül egy kisebb baleset is történt ezen a szakaszon, két autó hajtott egymásnak.

Érdekesség, hogy a két álló kocsisor között egy legalább tucatnyi rendőrautóból álló konvoj is áthaladt ezen a szakaszon a jelzett időszakban.