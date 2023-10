A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Komárom-Esztergom megyei csoportjának közösségi oldalán számoltak be arról, hogy az őszi és tavaszi madárvonulás során Magyarországon is megfigyelhető az Európa északi részén fészkelő halászsas. Mint neve is mutatja főleg halakkal táplálkozik, így a halastavi környezet ideális megálló és pihenőhelye ennek a gyönyörű ragadozómadár fajnak.

A Ferencmajori-halastavaknál sikerült a napokban Mag László vármegyei madarásznak egy színes gyűrűvel jelölt madarat lefotózni és azonosítani.

– Pár nap alatt meg is kaptunk a madár eddigi életútját. Ebből kiderült, hogy idén, Lettországban jelölt fiatal madár. A gyűrűzési hely és a Ferencmajor között 1189 kilométer van – olvasható a bejegyzésben.