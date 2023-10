Újabb éremgyűjteménnyel térhetett haza a tatai Maya Tánc és Gimnasztika – Virtuális és Szabadidősportok Sportegyesület 14 kis táncosa. Ezúttal a horvátországi Novaljában jártak a tánc világbajnokságon. A lányok itt sem okoztak csalódást tanáruknak, Papp Mayának: egy nyolcadik, egy negyedik, egy bronz, kettő ezüst és négy aranyérmet szereztek show, lyrical, modern és kortárs kategóriákban az öt napos versenyen. Felkészítőjük a Kemma.hu-nak elmondta, hogy kettő csapat, négy páros és kettő egyéni kategóriában indultak a 7-16 éves gyerekek.

Papp Maya, az egyesület vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a csoport egy éve működik Tatán. A versenyző gyerekek heti 3-4 edzéssel készültek a megmérettetésre.

– Természetesen ez egy hosszú folyamat eredménye, hiszen rengeteg gyakorlást igényel a felkészülés és több tavaszi, nyári versenyen is részt kellett vennie, hogy legyen lehetőség kvalifikálni Novaljára. Ez tudatosságot igényelt nem csak a gyerekektől, a szülőktől is. Hiszen mintegy fél évvel korábban kellett dönteni az előttünk, azóta már mögöttünk álló versenyekről. A lányok mondhatni szépen, egyre feljebb táncolták magukat egészen Novaljáig – árulta el a tánctanár aki szerint óriási élmény volt maga az utazás is. Hiszen nem csak a kihívás várta a lányokat, hanem többen először jártak külföldön.

– Csodás szállásunk volt egy helyi campingben, közvetlenül az Adria partján. A gyakorlás és a versenyzés mellett volt időnk és lehetőségünk strandolni, csapatot és szülői közösséget erősíteni. Kihasználva a gyönyörű környezetet és a lányok lelkesedését Dóbiás Ákos fotós-videós segítségével leforgattuk két versenyszám között az első táncos videó klipünket is a Candymant – tette hozzá Maya, aki elmondta azt is, hogy a világbajnokságon 18 ország képviselte magát, több mint 2700 koreográfiával.

– Nagyon színes volt az előadás. Láthattunk klasszikus balett előadást, show táncot, modern táncot, hip-hop -ot, énekes- táncos produkciót, kortárs előadást, lyrical kategóriát. A lányaink profi táncosok között versenyeztek. A világbajnokságon nincs külön választva a profi és a hobbi táncos. Így bizony akadtak nagyon nehéz kategóriák. De a tatai csapat szépen megállta a helyét. Kis csapatunk 14 taggal indult és 9 koreográfiát adott elő. Legnagyobb sikert a víz útja előadással váltottak ki a közönségből, amivel a Lyrical kategóriában indultak. A produkcióban tizenhárman szerepelnek 7-16 éves korig. Edzőként fantasztikus érzés volt megélni, hogy micsoda reakciót váltott ki az előadás a nézőkből. Csodálatos érzés volt. A színpadról mikor lejöttek a lányok szinte remegtek:

Maya néni te is hallottad? Tényleg ennyire jók voltunk?

Papp Maya büszkén úgy fogalmazott:

Varázslatos volt!

A tanárnő azt is hozzátette: már megkezdték az idei tanévüket korosztályos leosztott csoportokban. Minden táncolni vágyó lányt és fiút is várnak szeretettel.

Nem ez volt az első sikere az egyesületnek. Mint arról korábban beszámoltunk: a csoport egyik táncosa Tihanyi Lea a közelmúltban Cipruson megtartott nemzetközi táncversenyen első helyezett lett, "Hív az erdő" művészi látványtáncával a Lyrical solo mini kids kategóriában. Azonban a sikere itt még nem ért véget: a Vágsellyén megrendezett Winter Cup Slovakia nemzetközi táncversenyen a korosztályában második helyezést ért el.