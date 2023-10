A Hit Gyülekezetének tatabányai közössége a demonstrációval a múlt szombaton megtámadott Izrael melletti szimpátiáját szeretné kifejezni, és várnak mindenkit, aki elítéli a „ a civilizált világra szabadított terrorizmust”. A megyeszékhely polgármesteri hivatalát Lusztig Péter alpolgármester képviseli majd a rendezvényen. A gyülekezet emlékeztetett rá, hogy a palesztin iszlamista szervezet, a Hamasz október 13., péntekre világméretű mozgósítást hirdetett az arab világban, tömegtüntetésre szólította fel a híveit.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Khalid Mashal, a Hamász alapítója és vezetője beszédet intézett a világ muszlimjaihoz, többek között azt kérve, hogy mutassanak minél több haragot, főleg most pénteken, hogy támogassák pénzzel a szervezetet, és „legyen ez a pénzügyi dzsihád” . Azt is kérte a muszlim vezetőktől és nemzetektől, hogy gyakoroljanak politikai nyomást és állítsák le Izrael katonai invázióját Gázában. Legfontosabb üzenete az volt, hogy a világ összes muszlimja a lelkén hordozza a dzsihádot, hogy harcoljanak a zsidók ellen, hogy az Izraelt körülvevő országokban élők Jordániában, Szíriában, Libanonban és Egyiptomban (de más országokban is), hogy menjenek el a határokhoz, és próbáljanak bejutni, mindenki a saját eszközeivel.