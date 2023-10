Az ünnepségen Bánhidi László polgármester köszöntötte a jelenlévőket, dr. Lukácsi László családtagjait és a település korábbi vezetőit. Ismertette, hogy a mintegy 50 millió forintos projekt során az épületegyüttes teljes belső-külső megújuláson ment keresztül. A kivitelezést végző Bridgework Kft. a külső homlokzatot és a tetőt is leszigetelte, továbbá a tetőhéjalást is kicserélték. A régi fűtési rendszert is korszerűsítették, mindemellett a belső terek a padlótól a mennyezetig megújultak. A közműszolgáltatással érintett vezetékeket kicserélték, új vizesblokkokat alakítottak ki és akadálymentesítve lett az ingatlan. A Gyár utca felőli oldalon parkolóhelyeket létesítettek, a főbejárat előtti területet parkosították. Megköszönte Magyarország Kormányának a Magyar Falu Programban nyújtott 11,8 millió forintos támogatást, illetve a képviselő-testületnek azt, hogy további 38 millió forintnyi saját forrással járultak hozzá a beruházáshoz.

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: a Magyar Falu Program célja, hogy a legkisebb településeken is megvalósulhassanak olyan fejlesztések, melyre az önkormányzatoknak önerőből nem lenne lehetőségük. A térségben rengeteg intézmény újult meg, melyek közül az orvosi rendelők a legfontosabbak, hiszen nem mindegy, milyen körülmények várják a dolgozókat és a lakosokat. Méltatta Zentai Ferencet, aki kezdeményezte az intézmény névfelvételét. Úgy véli, hogy a jövőben az intézményben a közkedvelt doktor úr szellemiségéhez mérten gyógyíthatják a betegeket.

A beszédek után elhangzott, hogy dr. Lukácsi László odaadó hozzáállása, illetve a tokodi páciensek és lakosok gyógyítása kapcsán végzett munkája elismeréseként döntött a testület az egészségügyi intézmény névadásáról. Ezt követően lánya, Lukácsi Angelika leplezte le édesapja emléktábláját.

Az ünnepségen Buzer Tamara, a Tokodi Hegyeskő Általános Iskola tanulója elszavalta Mentovics Éva: Előzzük meg a betegséget! című versét, majd Erős Gábor, Lukácsi Angelika és Bánhidi László átvágta a szalagot, Kardos Mihály nyugalmazott plébános pedig megáldotta az épületet. Az emléktábla megkoszorúzása után a jelenlévők megtekintették az intézményt.