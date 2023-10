A feladat annyi volt, hogy ügyességi és logikai játékokat kellett megoldani, erre pedig hét állomáson volt lehetőség. Minden egyes feladatért cserébe édességet kaptak a bátor jelentkezők. Az apróságok egyebek mellett póksétáltatásban, szellemkeresésben, célbadobásban és lufihajtogatásban is felmérhették tudásukat, de csontvázkirakó is várt rájuk. Az állomások között nem csak a gyerekek szaladtak, hanem az idő is: körülbelül este 7 órakor ért véget az intézményben megtartott táncos mulatság, ahol az UV fényben világított tökök is főszerepet kaptak.

Közösségi erő

Az esemény nem jöhetett volna létre a támogatók nélkül és természetesen kreatív munka hiányában sem. Csak így, együttes erővel valósulhatott meg minden egyes állomás, például a tűzoltószertárnál, a Barátok Asztalánál, a sportpályán, a művelődési házban és a Sport utcában. Ez a rendezvény újabb bizonyítéka a sváb településen élők hatalmas szeretetének, aminek most is nagy nyertese lett a jövő nemzedéke.

Jakobi Marianna intézményvezető is szíves örömest részt vett a feladatok koordinálásában. Mint mondta, az idei szervezés is abszolút beváltotta a hozzá fűzött reményeket és semmi akadálya annak, hogy a cukorka keresésből évek alatt Halloween-i 7 próbává nemesedett játékokat jövőre is megrendezzék, hasonló kereteken belül és hasonló összefogásban. Az utolsó állomás például egy családi ház udvarában volt, ahol igazi tökös feladat valamint célbadobás, végül pedig vendégség várt a 7 próba játékosaira Kecskéden.