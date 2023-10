Az iskola hivatalos közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) országos kezdeményezésére intézményükben is megrendezték a Magyar Diáksport Napját. A sportnap legeredményesebb osztályait is jutalmazták.

Alsó tagozatosok közül a 2. a osztály lett az első, őket az 1. a és a 2. b, illetve a 4.a követte. A felsősöknél a 7. a osztály győzött, a második a 7. b lett, a dobogó harmadik fokára pedig a 6. a és a 6. b állhattak. Mint írják, természetesen senki sem maradt ajándék nélkül, minden osztály egy labdát kapott.