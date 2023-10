A Tata.hu beszámolója szerint a fórumon a résztvevők tájékoztatást kaptak a közelmúlt városi, valamint a sportinfrastruktúrát is szolgáló fejlesztéseiről és az ezekhez kapcsolódód további tervekről, emellett dr. Kocs Mihály tartott előadást a sportsérülések prevenciójáról és alternatív kezelési megoldásairól.

Michl József polgármester a Városházán úgy nyilatkozott: – Több egyesület, szakosztály vezetője is jelezte már korábban, hogy jó lenne időnként összehívni a sportvezetőket egy egyeztetésre. Ennek a kérésnek örömmel teszünk eleget, hiszen a városban olyan magas színvonalú a sportélet szervezése, a sportolók eredményessége, valamint olyan sokakat mozgat meg a tömegsport, hogy érdemes időnként külön is összeülni és beszélgetni arról, mi minden történt, milyen kérések, igények vannak, és miben tud az önkormányzat segítséget nyújtani.

A fórumon Michl József a városi fejlesztésekről, Purgel Zoltán alpolgármester a sportélet intézményi hátteréről tartott tájékoztatót. Tata Város Önkormányzata 2019 és 2023 között 1591 egyedi érmet adott át az éves Sportdíj-átadó ünnepségeken a legeredményesebb tatai sportolóknak és felkészítőiknek.

Ugyanebben az időszakban 25 alkalommal ítélték oda az Esterházy Miksa „Viator” Sportösztöndíjat, melynek célja azoknak a Tatán élő vagy ott sportoló sikeres fiataloknak a támogatása, akik válogatott kerettagként nemzetközi rangadókon vesznek részt. Az önkormányzat az elmúlt időszakban számos sportfejlesztést is végrehajtott, illetve támogatott. Ezek között volt a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok építése, az Építők parkja, a kerékpáros pumpapálya, a szabadtéri fitnesz parkok és grundfoci pályák, a helyi tenisz klub és a TAC fejlesztései valamint a via ferrata kiépítése is.