A Nagyigmándi Kézimunka Szakkör is csatlakozott a vármegyei értékek közé. A hímző szakkör 1982 óta működik. Nagyigmánd kulturális életének egyik meghatározó szervezete. A tagok októbertől májusig két hetente találkoznak, hogy együtt készítsenek szebbnél szebb alkotásokat. Minden évben május 1-jén egy kiállításon mutatják be egész éves munkáikat a nagyközönségnek, amelyeket mindig egy adott tájegység köré fonnak. A vezető dr. Márkus Jánosné, aki a szakkör alapítója is egyben.

A vármegyei kincsek között kapott helyet Szabó Szonja, a tatai szájjal festő képzőművész is. Szabó Szonja 1978. február 2-án Tatán született és itt is élt 2016. október 3-án bekövetkezett haláláig. Születése óta súlyosan mozgássérült volt, amely mind a négy végtagját érintette, így minden fontos dolgot a feje mozgatásával és a szájával végzett; a festést is. Képei nagy részét akvarellel, filccel készítette, pontozásos technikával.

Ez lett Szabó Szonja védjegye. 15 éves korától tagja volt a Szájjal és Lábbal festők Nemzetközi Szervezetének. Gyerekként több hazai és nemzetközi díjat nyert, 18 évesen pedig Kosztolányi Díjat kapott. 2013-ban Komárom-Esztergom Megyei Príma Díjban részesítették. Halála óta minden esztendőben emlékkiállítással emlékeznek meg tehetségéről, ezáltal is fenntartva csodálatos örökségét az utókor nemzedékének.