Minden rosszban van valami jó - tartja a bölcs mondás. Fokozottan igaz ez Budapest-Győr közötti vonatközlekedésre. Az igaz, hogy, aki Tatabányáról Budapest felé szeretne utazni, annak nehézségekkel kellett szembenéznie az elmúlt hetekben, és ez eltart még egy jó darabig, hiszen csak most lépett életbe a teljes vágányzár. No de mi a helyzet azokkal, akik ellenkező irányba mennek, nevezetesen Tatabányáról Győr felé? Három ilyen kollégám is, akik elégedetten mesélik, hogy soha nem voltak még ilyen pontosak vonatok. Hiszen Tatabánya gyakorlatilag végállomás, innen indulnak és ide érkeznek a szerelvények. Teszik mindezt legalábbis eddig pontosan.