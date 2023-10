Fergeteges hangulat, mennyei illatok és ízek, talán így lehetne a legtömörebben összefoglalni a szomódiak egyik legkedveltebb helyi rendezvényét, a szüreti főzőversenyt, amelyet az önkormányzat szervezésében most szombaton tartottak a településen. A bográcsban főtt ételek csatájára 19 csapat nevezett. Az eseményre Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is kilátogatott, aki különleges ajándékkal is meglepte az egyik brigádot.

Már délelőtt 10 órakor nagy volt a sürgés-forgás a művelődési ház melletti füves területen, ahol sorra épültek a sátrak, otthonossá alakítva maguknak a csapatok a saját kis parcellájukat. Mire mindenki megérkezett, szinte már talpalattnyi hely sem maradt. Ez nem is csoda, mert az idei esemény rekordot is hozott, tudtuk meg Sziliné Laub Éva önkormányzati képviselőtől, főszervezőtől.

– 2014 óta szervezem a szüreti főzőversenyt. Örömteli számomra, hogy ennek a rendezvénynek a sikere 9 éve töretlen. Ebben az évben jelentkeztek a legtöbben, 19 csapat mérettette meg főzőtudását – mondta a képviselő, aki hozzátette, a résztvevőknek az önkormányzattól kapott 3 kilogramm sertéslapockát felhasználva kellett ételt készíteniük, majd a szakavatott zsűri elé vinniük.

Nem csak a nevek tekintetében voltak kreatívak a barátokból, családtagokból, szomszédokból és egyesületekből verbuválódott brigádok, hanem az ételek terén is. A gyors előkészületek után már pillanatok alatt rotyogtak is a változatosabbnál változatosabb ínyencségek a bográcsokban. Készült sertéspörkölt, pincepörkölt, töltött káposzta, palócleves, babgulyás, vadas és lecsós ragu is. Már csak a felsorolást elolvasva is összefolyik a nyál az ember szájában, így a zsűrinek is nagyon nehéz feladata volt.