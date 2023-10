1. Ötszáz baba költözik Komáromba

Már október 13-án, pénteken 17 órakor megnyílik az a kiállítás a komáromi Generációk Házában, amely egészen október 20-áig várja a babarajongókat. A Komáromi Kulturális Csoport szervezte tárlaton több mint 500 játékbaba várja a rájuk kíváncsi érdeklődőket.

2. Őslénysimogató is lesz Tatán

Október 14-én, szombaton minden ásvány- és ősmaradvány-rajongót, két helyszínen vár a Geotóp nap. Az esemény főszereplői a 2023-as Év ásványa, az antimonit, és ősmaradványa, a borostyán, valamint a 2024-es év jelöltjei – ez maradjon meglepetés – lesznek, de lesz geo játszóház, kővadászat, őslénysimogató, beszabaduló kalandjáték és még megannyi érdekesség is. A résztvevők 11 és 14 órától vezetett sétán ismerkedhetnek meg a helyi geotóp érdekességekkel.

3. Szuperhősök és relikviák jönnek Kertvárosba

Október 14-n, pénteken DC és Marvel szoborkiállítás és játékkonzol börzének az otthont a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon. Ha érdekel a program, tudd, hogy nem csak te leszel ott, de Batman, Pókember és a többiek is. Délelőtt, 11 órától a résztvevők a moziteremben visszarepülhetnek 1989-be, a korrupt politikusok, szabadon garázdálkodó gengszterek és az örök sötétség nyomasztó városába. Ebben a kilátástalan világban a lakosság csupán egyetlen megmentőre támaszkodhat: a sötét lovagra.

Délután a történet szerint egy rosszul sikerült műtét után szuperhősünk különleges és új képességre tesz szert (a sérülésekből hihetetlenül gyorsan felgyógyul), azonban arcát elcsúfítják, ezért arra szánja el magát, hogy levadássza a személyt, aki ezt tette vele, mindezt persze „gyermekbarát” verzióban teszi meg. A konzolbarátok vásárolhatnak is, vagy akár használt játékokat cserélhetnek, hiszen több generáció és típus, relikvia találkozik majd egy helyen.

4. Szüreti bálban mulathatnak a tatabányaiak

Október 14-én 17 órától ingyenes Szüreti batyus bál és terménykiállítás lesz a Puskin Művelődési Házban. A jó hangulatról a Környei Német Nemzetiségi Dalkör, a Bánhidai Szlovák Dalkör és a Vértes Expressz zenekar gondoskodik majd. Lesz tombola is, amit a helyszínen lehet megvásárolni.

5. A Vértesbe várják a vármentőket

A 24. Vármentő Napot rendezik meg október 15-én, vasárnap a Vitányvárnál. A programra mindazokat invitálják, akik segítenének a középkori falakat megszabadítani a folyton visszatérő bozótostól, illetve a vár környékét a szétdobált szeméttől. Ott a helyed, ha szeretnél többet megtudni az évszázados erősség hajdani mindennapjairól, történetéről, vagy ha csak kirándulást kedvelő új társaságra vágysz.

A gyülekező 8 órakor lesz a Rugógyár parkolójában. A nap végén mindenki helyben készült finomságot kap, de a nap többi részére érdemes vinni enni- és innivalót.

A szervezők kérik, hogy a résztvevők a munkához strapabíró ruházatot és cipőt viseljenek a sziklás, meredek terep miatt, valamint vigyenek magukkal munkavédelmi kesztyűt. Akinek van, az ágvágó- vagy metszőolló, kézi fűrész is nagy segítség lehet. A program várhatóan 16 óra körül fejeződik be.

6. Mesét is lehet vinni a Puskinba

A NépmesePont állandó programja, a Vasárnapi mesék ezúttal október 15-én várja a gyerekeket, felnőtteket, kicsiket, nagyokat. A szervezők maguk is készülnek hallgatnivalóval, de a mesélő, Tóth Zsóka szívesen megszólaltatja bárki kedvenc meséjét. Hozzák-hozzátok el, és bekerül az aznapi programba!

7. Három távval hív túrára a Vértes

Október 15-én, vasárnap a Vértes erdeiben kirándulhatunk a Tatabánya 10, 20 és 30 teljesítménytúrákon. A három táv a kezdőknek és a rutinosoknak is kínál élményt és kihívást, a szervező Tatabányai Sport Club pedig gondoskodik a megszokott „ellátmányról” is. A rajt/cél ezúttal is a tatabányai Szent István út végi buszforduló lesz. Nevezni a helyszínen lehet majd.

+1 Vízen is lehet kirándulni

Az időjárás még engedi, így október 15-én, vasárnap a SUP the Lifestyle kalandozni hívja a Sup szerelmeseit a történelmi Esztergomba, ahol a mesés a város és a természet találkozik. A 4 órás túra kezdőknek és gyakorlott suposoknak is teljesíthető. A gyülekező 13 órakor lesz, jelentkezni pedig e-mailben lehet. Aki még nem állt sup deszkán, arra a túra előtt rövid oktatás vár. Supot lehet bérelni, de saját deszkával is érkezhet bárki. A jó hangulat, mesés környék és a jó csapat garantált csakúgy, mint a képzett túravezető és kísérői, szükség esetén az oktatás és a szuper fotók. Az úszástudás feltétele részvételnek és a mentőmellény használata is kötelező.