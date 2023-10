A fiatal tatai grafikus édesanya, Hajdú Zsófirka, vagy művésznevén Zsófirka közösségi oldalán számolt be újabb elismeréséről.

Mint írta: a most megnyílt 3. Budapesti Illusztrációs Fesztivál kiállításán a MOME Groundon idén 4 tablója is bekerült. A pályázatra egyébként 560 művész jelentkezett, akik összesen 4500 munkát küldtek be. Ebből választották ki a tatai grafikus négy alkotását. Zsófi azt is elárulta, hogy ezúttal melyik rajzai arattak sikert a zsűriben: egy Fiction Felnőtt kategóriában (Emile Ajar: Előttem az élet illusztrációi) és három Non Fiction kategóriában (kettő a Bújok kalandja memóriakártya játékának illusztrációiból és egy a Balcsi kártyáról).

– Legnagyobb meglepetésemre kikerült a kiállításon a Vylyan pincészet Bogyólé pályázatára készített bogyószemű baglyos címketervem is. Továbbá készült a kiállítás anyagából egy csodálatosan szép kiadvány is, amelyben a fentieken kívül helyet kapott a korábbi Csokonai évfordulós pályázatra készített illusztrációm is a fogadástétel című vershez – mondta büszkén a művész.