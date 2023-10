Nem volt könnyű időpontot egyeztetni Nagyné Batin Erikával, olyan sűrű volt számára az elmúlt időszak. Amint hazaért horvátországi nyaralásából, már kapott is egy meghívót az oroszlányi képviselők legutóbbi tanácskozására. A testületi-ülésen Lazók Zoltán polgármester gratulált a kitüntetettnek és dr. File Beáta jegyző méltatta néhány sorban eddigi munkásságát.

– Meglepődtem – kezdi el mesélni Erika. – Persze, nagyon jól esett. Különösen, mert a tankerület javaslatára kaptam az elismerést – teszi hozzá, miközben minden intézményi ellenőrzés arról árulkodik, az oroszlányi Benedekben minden rendben van. Ez, Erika is jól tudja, csupán az érem egyik fele. A szakmai részen kívül van egy másik fontos összetevő is, a gyerekek végtelen szeretete.

– 1987-ben kezdtem az oroszlányi iskolában. Ez volt az első és az egyetlen munkahelyem. Nagy szeretettel fogadtak már az első alkalommal. Talán a kölcsönös szimpátia miatt, de visszahívtak, pedig nem volt üres pozíció.

Szerencsém volt, mert olyan gyógypedagógus vett a szárnyai alá, aki minden létező fortélyra megtanított

– emlékszik vissza a napközis tanárból lett igazgató, akihez örömmel futott oda a hétéves kisgyermek, de akinek nagyon örült a tizenéves kamasz is.

Erika végigjárta a szakmai ranglétrát: módszertani képzésben vett részt, ellátta az utazó gyógypedagógiai feladatokat, 2010-ben fejlesztő iskolát indított a megyében először. Mára Bábolnáról, Kocsról, de még Szárligetről is járnak a stabil alapokon nyugvó fejlesztő intézetbe. 2014-től a korai fejlesztés is nagy hangsúlyt kapott a Benedekben. Elindult a hiányterületnek számító óvodai képzés a speciális nevelést igénylő gyerekeknek és ezzel szintén úttörőnek számított ő és iskolája is Komárom-Esztergomban.

– Nagyon jó a hírünk, emiatt sok pályakezdővel dolgozunk együtt. Eszközkölcsönző működik az iskolában, vagyis térítésmentesen használható például a speciális lovaglószék, vagy a kistrambulin – árulja el Nagyné Batin Erika, aki, ha ideje engedi, szívesen utazik. Távolabbi tervei között szerepel Portugália és Ázsia is.