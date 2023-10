Az eseményen ezúttal is vízre került minden, ami csak úszni tud, és az is, ami nem: volt itt Lada, vizeshordókból összetákolt uszály, mini, felfújhatós ugrálóvárra hasonlító hajó, rendőrségi kocka-Lada, unikornis, kalózhajó, valamint rengeteg további extrém és vicces kialakítású jármű, amiknek tényleg csak a képzelet és a kreativitás szabhatott határt. Vízre szállt itt Pókember, apáca, kutya (szó szerint), úriember, zsiráf, és minden, mit ember el tud képzelni. Egy biztos: a flúgos futam most szombaton is megmutatta: boldog ember, aki meg tudja őrizni a gyermeki, játékos énjét.