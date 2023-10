Fertődön rendezték meg a IV. Mőcsényi Mihály Kerttörténeti és Kertművészeti Konferenciát és Műhelyt, melyen a Magyar Kertörökség Alapítvány felkérésére Rigó Balázs, Tata alpolgármestere is részt vett. A Tata.hu számolt be arról, hogy a nemzetközi esemény szakértői Tatára is ellátogattak, hogy megtekintsék az Angolkertet – olvasható Tata Város hivatalos Facebook-oldalán.

A szakmai találkozó témája idén a „Kertörökség és a víz elem” volt. A fertődi Esterházy-kastélyban a tájépítészet és a kertörökség nemzetközi kiválóságai osztották meg a témában szerzett tapasztalataikat, többek között Dr. EL-Saady Badawy, a Kairói Egyetem dísznövénykertészet és kerttervezés professzora, Giorgio Galletti, a Firenzei Egyetem kerttörténész professzora, Daniella Malnar, a Versailles-i kastély szökőkút-szolgálatának örökségvédelmi információs rendszerének fejlesztési felelőse és Fekete Albert, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet igazgatója.

A konferencia szervezői jelezték, hogy szeretnének egy kertet a gyakorlatban is megmutatni az esemény résztvevőinek és a tatai Angolkertet választották ki arra, hogy egy élő példán át mutathassák be a vízrendszereket, s a hozzájuk kapcsolódó megoldásokat, fejlesztéseket. A vendégek október 7-én a Kiskastélyban kezdték programjukat, ezután Kövesdi Mónika művészettörténész kalauzolta őket a kerti séta során, melynek végén a Malomkertbe is ellátogattak, majd kisvasúttal járták be a várost, és az Esterházy-kastélyban fejezték be a tatai kirándulást.