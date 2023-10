Felbontják a szerződéseket

Hunyadi Balázs elmondta: már a népszavazás előtt úgy gondolta, hogy az emberek egymás közötti viszonyában is meghatározóvá vált a tervezett bánya, ezért az eredménytől függetlenül előzetesen is elvi állásfoglalásként tekintett a referendumra. A szeptember 26-i képviselő-testületi ülésen a testület egyhangúlag döntött a beruházás kapcsán a GM-PRO Kft.-vel, valamint a tervezéssel kapcsolatban a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel korábban megkötött szerződések felbontásáról. Egyúttal határoztak arról is, hogy bányászati tevékenység megkezdése érdekében nem módosítják Pilismarót község településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát.