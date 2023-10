Dallos István fotókat is hozott. Az első a síkvölgyi rabtábort ábrázolja. A következő képen az iroda tetejéről éppen a vörös csillag leszerelését mutatja. Tüntetők is voltak a TRÖSZT-i iroda előtt, ez látszik a harmadik fotón, ahogy a következő kép is fiatalokat ábrázol az épület előtt.

A TRÖSZT lépcsőjén balra az ötödik képen Havasi Ferenc is látszik és Gál István, a vállalat igazgatója. A hatodik kép árulkodik arról, hogy már novemberben készült: szovjet harckocsit ábrázol, amely a tüntetők oszlatására érkezett a TRÖSZT-i iroda elé.

A hetedik képen Lados István sztahanovista vájár látszik, akit később perbe is fogtak és tizenöt évre elítélték. Az utolsó képen a megyei pártbizottság épülete van az 1956. december 7-i tüntetés és sortűz után.

