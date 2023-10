A Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár közösségi oldalán számolt be arról, hogy a könyvtár népmesemondó versenye régi hagyomány, amelyen szívesen részt vesznek a tatai és a térségi iskolák. A közelmúltban tartott rendezvény témáját a könyvtári hét tematikája adta, „A könyv híd, a könyvtár összeköt”, vagyis az olvasás összekapcsolja az olvasót és a művet. Az alkalmon nemcsak a gyermek és a népmese között született meg ez a híd, hanem a hallott mesék és a hallgatóság között is.

Mint írták: a megmérettetésre két korcsoportban nevezték a diákokat, akik olyan népmesét vagy népmese-részletet mondtak el, amelyben szerepelt a híd kifejezés. Idén is a Tatai Diákotthon tanulói vezették fel a programot jelmezes előadásukkal. Ezúttal A kóró és a kismadár című mesével örvendeztettek meg minket. A zsűritagok, Kelemen Petra Piroska népmesemondó, Szabó Szerafina könyvtáros és Kovácsné Horváth Viktória, a Kuny Domokos Múzeum kommunikációs munkatársa volt. Élvezettel fülelt a zsűri, olykor kacagtak is, amikor a kis előadók megmosolyogtatták őket.

A legkedveltebb történetet, A szegény ember hídja című népmese volt, amit többen is választották, de A cibere és A székely asszony és az ördög is a favoritok között sorakozott. Az eredményhirdetés előtt pedig Kelemen Petra Piroska népmesemondó Az aranyszőrű bárány című mesét mondta el. Az emléklapok mellé jótanácsokat is kaptak a kis versenyzők a nyertesek pedig jutalomkönyvvel térhettek haza.