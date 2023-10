A kifejezés második fele azt jelzi, hogy olyan, valamilyen világszervezet vagy nemzetközi csoport által meghirdetett ünnepnap, amely egy adott témához kapcsolódóan, a figyelem felhívása céljából került be néhány vagy több naptárba. Össznépi rendezvényeken és/vagy nyakkendős szakemberek konferenciáin esik több szó ilyenkor róla mint máskor. Vélhetően a mértékletesség elveit nagyon szem előtt tartva. Na de mi az a mértékletesség? A magas röptű eszmefuttatások szerint olyan erkölcsi erény, amellyel az ember a testi, lelki erőit, illetve a rendelkezésére álló javakat a természet és az igazságosság rendje szerint használja, adja tovább. A javaslatom az, hogy azon most gyorsan lépjük túl, hogy milyen gondolatok jutnak eszünkbe az említett két rendről. Gyakorlatiasabb megközelítés például egy olyan névnapi buli, amelyen először az ünnepeltet kell hazaszállítani vagy lefektetni. És ha már iszunk, együnk is! Például egy hivatalos állófogadáson, ahol az egyik úr már negyedszer pakolja tele a tányérját húsokkal. Köret nélkül. Mert az olcsó. Olyat ehet otthon is. A mértékletesség meg még várhat egy kicsit.

Persze ha mindenki mértékletesen élné le életét, szürkébb lenne világunk. Nem születnének például fantasztikus sportolói világcsúcsok, sikeres műszaki találmányok, fantasztikus tudományos felfedezések, örök értékű zeneművek.