Mindössze pár esztendő alatt új köntösbe öltözött a területi bajnokság harmadik vonalában szereplő Császári SE otthona. Szombaton a Bokod elleni mérkőzés előtt hivatalosan is átadták a mintegy hetvenmillió forintból megvalósult fejlesztéseket. Már a pandémia alatt rendbe hozták a futballpályát, azóta pedig folyamatos beruházásoknak lehettek szemtanúi a játékosok, no és persze a szurkolók is. Császár önkormányzatának, valamint a sikeres pályázatoknak köszönhetően új öltözővel, lelátóval, kisbusszal és a pálya karbantartására szolgáló fűnyíróval gazdagodott az egyesület.