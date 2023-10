Szürke sziklaszilárd szimbólum, otromba gombaforma a dombtetőn, vagy olyan, akár egy ragyogó fagylalttölcsér. Ilyen és ezekhez közelítő hasonlatok láttak napvilágot korábban az Oroszlányi Víztoronyról.

A tömegből kitűnt Péter, akinek régi álma vált valóra azzal, hogy átléphette október 27-én az építmény küszöbét. Az oroszlányi fiatal az egyike volt azoknak, akik elsők között csodálhatták meg pénteken az 1960-as években megépített, grafitszürke monstrumot - belülről is. A Haraszt-hegyről amúgy is pompás kilátás nyílik a bányászvárosra, így hát Péteren kívül mást is ámulatba ejtett, milyen messzire ellátni az építmény tövéből. Hát még annak tetejéről, 24 méter magasból - bár erre most, a rendkívül szeles és esős időjárás miatt nem volt lehetőség.

Az idegenvezetőtől megtudtuk, hogy fénykora idején az egész város vízellátását biztosította, jelenleg a térség központi víztároló medencéje. A tervezést és a kivitelezést egyaránt dicséri az a tény, hogy a 2000 köbméter vizet tároló két tartály mindössze 25 centiméter vastag vasbeton héjszerkezet „hordja”. Az is elhangzott, hogy az oroszlányi ipari park működése óta sokkal nagyobb igénybevételnek van kitéve, mint korábban.

Formáját tekintve egyedülálló az országban. A lábakra állított úgynevezett forgási hiperboloid hatalmas méretével és kettősen görbült felületével a hazai, de a külföldi víztornyok között is értékes helyet foglal el. A városképi és építőművészeti alkotás 2020 decemberében vármegyei érték lett.