A TETT, azaz Te és a természettudományok, egy olyan meseíró pályázat, amelynek célja, hogy segítse a diákok számára a természettudományok megszerettetését, a kreatív gondolkodás alapjainak elsajátítását.

A pályázatra három korcsoportban összesen hétszázhetvenöt alkotás érkezett, amelyet a tizenöt tagú szakmai zsűri, többek között a Richter TETT-mesepályázat fővédnökei, Döbrentei Ildikó és Levente Péter bírált el a meséket. A több száz pályaműből végül száztizenhárom alkotást ítéltek kiemelkedően figyelemre méltónak. Közülük a zsűri tizenöt pályaművet kiemelten is díjazott közel négymillió forint összértékben. Az iskolát a móri járási kreatív versenyen is képviselték tanulók. A Radnóti Miklós Általános Iskolában kilenc csapat mérte össze tudását. A változatos feladatok között volt képrejtvény, kódfejtés, gyerekdalok átírása jogi szaknyelvre és még érvelő fogalmazást is létre kellett hozniuk az indulóknak. Az Altziebler Lara, Egri Bence, Ősz Liza és Varga Ádám alkotta Drakonauták nevű bakonysárkányi csapat a második helyen végzett.

Hadas Mátyás a könyvjutalom mellett egy másik nyereményt is magáénak tudhatott, amely nem volt más, mint az, hogy az ő alkotása is szerepel a TETT mesekönyvben.

Október 12-én a Természettudományos Oktatásért Közhasznú Alapítvány munkatársa Budapestről ellátogatott a bakonysárkányi iskolába, aki meglehetősen vaskos könyveket vitt magával, amelyeket a könyvtár számára adott át. A kötet, a Mesék és más történetek a természettudományok világából címet viseli.

A különös ajándék természetesen nem volt véletlen, hiszen a harmadik osztályos Hadas Máté különdíjas meséje is ebben kapott helyet, aki örömmel és büszkén olvasta újra a gyönyörű könyvben megjelent írását.