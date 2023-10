Az állami beruházások elhalasztása, a piac megtorpanása a tervező, mérnöki szolgáltatást nyújtó és tanácsadó vállalkozásokat érintette első körben, jövedelmezőségük csökkenését vetítve előre – olvasható az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) közleményében. A szervezet keretein belül működő Mérnöki Vállalkozások tagozata a tagszervezetei, valamint a a nagyobb tervező, mérnöki szolgáltatást nyújtó vállalkozások megkérdezésével mérte fel, hogy a cégek mit várnak az idei év második félévétől.

A kilátások nem a legjobbak: a válaszadók több mint fele arra számít, hogy 2023-ban csökkenni fog a nettó árbevétele az egy évvel korábbi értékekhez képest. A közlemény szerint a megszólaltatott vállalkozások mintegy fele a jövedelmezőségük romlására számít és mindössze 8 százalékuk vár javulást. 72 százalékuk szerint tevékenységüket leginkább a megrendelések hiánya, 68 százalékuk szerint pedig az infláció nehezíti meg.

Elviszi a profitot az üzemanyagköltség

Száfián István szerint a mostani helyzetben fontos, hogy az építőipari cégek lehetőleg a közvetlen környezetükben valósítsanak meg beruházásokat, vagy vállaljanak el projekteket, hiszen a magas üzemanyagár miatt egyre inkább nem éri meg ingázni, az üzemanyagköltség ugyanis egyre nagyobb tételt jelent. A tavalyi év jórészt az építőipari alapanyagok árának drasztikus változásáról szólt, úgy tudjuk, hogy egyes termékek esetében már stagnálásról beszélhetünk. A tatabányai cég ügyvezetője hozzátette: mindig bekérik a kereskedőktől a jelenlegi árakat és ha nagyon kirívó adattal találkozik – hiszen lehet, hogy egy-egy cég próbál nagyobb hasznot realizálni magának – akkor más helyeken is utána kérdeznek az áraknak.

Száfián István, a tatabányai Száfián és Társa Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, az idei évben gyakorlatilag alig volt megkeresésük, pedig volt olyan beruházásuk, mely népszerű üdülőtelepen valósult meg. Jelenleg úgy látja, hogy 70 millió forintos áron meghirdetett házak iránt még lehet érdeklődés. Úgy véli, hogy a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) megújításával némileg változhat a helyzet.

Elmondása szerint az építőipari alapanyagok kereskedésével foglalkozó cégek is megérzik az ágazatban észlelt változásokat. Például, ahol korábban 6-8 fős csapattal dolgoztak, ott most akár 2-3 alkalmazottal is ki tudják elégíteni az igényeket, a csökkenő kereslethez igazodva egyes helyeken a költségracionalizálás jegyében csökkentik az alkalmazotti létszámot. A telepeken már nem tartanak fenn akkora készleteket, mint korábban, mert jóval nehezebb értékesíteni az árukat. Így lényegében csak akkor rendelnek új anyagokat a kereskedők, ha a vásárlók betérnek hozzájuk a konkrét igényeikkel.

Száfián István egyébként úgy véli, hogy az idei év hátralévő része már nem tartogat magában nagy változásokat, de bízik benne, hogy a jövő év egy kicsit derűsebb lehet az építőiparban dolgozók számára.