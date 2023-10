Több mint kétszázan vettek részt az idősek napi ünnepségen, melyet a hagyományokhoz híven október első napján a József Attila Művelődési Házban rendeztek meg. A dorog.hu-n olvasható, hogy az ENSZ döntése nyomán a helyi képviselő-testület is 1991 óta az ősz második havának első napján köszönti a szépkorúakat. A rendezvényen dr. Tittmann János, Dorog polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd a szokásoknak megfelelően most is egy nívós előadó szórakoztatta a közönséget.

Szabó Ádám harmonikaművész – aki korábban sikeresen szerepelt több televíziós tehetségkutató műsorban és az Eurovíziós Dalfesztiválok magyarországi előválogatóiban is hallhattuk őt játszani – többek között Máté Péter dalokkal és filmslágerekkel is meglepte az időseket. Az országos és nemzetközi versenyek rendszeres résztvevőjeként is ismert zenész megható műsort adott elő, mely közben több szerzeményt is együtt énekelt a szépkorúakkal. Az önkormányzat jóvoltából üdítőkkel és pogácsákkal kedveskedtek a jelenlévőknek.