Eddig is le lehetett adni a város főutcájában működő Egészség Házban a használt tűket, fecskendőket, illetve a tűket tartalmazó fecskendőket. Nagyon figyelemre méltó új megoldásként, az említett dolgokat most már be lehet tenni az egészségügyi intézmény bejárati ajtajától balra kitett dobozba.